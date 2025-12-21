Resumen: Para facilitar que sus dueños lo identifiquen o que algún vecino lo reconozca, quienes lo resguardan han destacado las siguientes características

Perrito limpio y asustadito fue hallado solito en Girardota: buscamos a su familia

Minuto30.com .- La solidaridad se traslada este domingo al norte del Valle de Aburrá. Un perrito que se encuentra en excelentes condiciones de salud y aseo fue rescatado en el municipio de Girardota, y ahora su familia lo busca desesperadamente. El canino fue hallado mientras deambulaba asustado, buscando refugio en medio de las operaciones logísticas de la zona.

El lugar exacto del hallazgo fue dentro de las instalaciones de la empresa Jerónimo Martins, en Girardota. Gracias al buen corazón de quienes lo encontraron, el animalito se encuentra a salvo, pero su comportamiento y apariencia física indican claramente que pertenece a un hogar donde es profundamente amado.

Evidencias de un hogar responsable

Estado físico: Se nota muy bien cuidado, con el pelo limpio y saludable.

Higiene: Tiene sus uñas cortadas y sus dientes están limpios y blancos, lo que demuestra una higiene dental constante.

Condición médica: El perrito ya se encuentra castrado, una señal inequívoca de tenencia responsable.

Comportamiento: Al momento del rescate estaba muy asustado, lo que sugiere que pudo haberse extraviado recientemente debido al ruido de la pólvora o por algún descuido en el transporte.

¿Cómo ayudar a que este pequeño regrese a casa?

Si usted trabaja en la zona industrial de Girardota, vive en los barrios cercanos o conoce a alguien que haya reportado la pérdida de su mascota con estas características, por favor comuníquese de inmediato. En esta época del año, la unión familiar es lo más importante, y eso incluye a nuestros compañeros de cuatro patas.

Contacto directo: 324 550 90 92

Desde Minuto30, recordamos que un “compartir” no cuesta nada, pero para este perrito significa la posibilidad de dormir hoy nuevamente en su propia cama. Ayudemos a que esta historia de Navidad tenga un final feliz.

¿Lo reconoces o sabes de quién es? Comunícate al 324 550 90 92. ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus grupos de WhatsApp y en los grupos de vecinos de Girardota!