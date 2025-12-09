Perrito «llorando» fue hallado en Moravia: porta collar por lo que se presume tiene familia ¿lo reconoces?

Resumen: Se solicita ayuda urgente para localizar a la familia de un perrito que fue hallado en el sector de Chocó Chiquito en Moravia.
Minuto30.com .- Se solicita ayuda urgente para localizar a la familia de un perrito que fue hallado desde el viernes 5 de diciembre en el sector de Chocó Chiquito en Moravia.
El perrito lleva collar y correa, y se encuentra en buenas condiciones físicas, lo que sugiere que se extravió de su hogar. Sin embargo, se reporta que se asusta demasiado con la pólvora, lo que pudo ser la causa de su escape y actual desorientación.
Si usted reconoce al perrito o está en capacidad de brindarle un hogar temporal o permanente, puede comunicarse al 302 8537393
