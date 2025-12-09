Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Perrito «llorando» fue hallado en Moravia: porta collar por lo que se presume tiene familia ¿lo reconoces?

    Además se encuentra en buenas condiciones físicas, lo que sugiere que se extravió de su hogar

    Publicado por: SoloDuque

    Perrito «llorando» fue hallado en Moravia: porta collar por lo que se presume tiene familia ¿lo reconoces?

    Resumen: Se solicita ayuda urgente para localizar a la familia de un perrito que fue hallado en el sector de Chocó Chiquito en Moravia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita ayuda urgente para localizar a la familia de un perrito que fue hallado desde el viernes 5 de diciembre en el sector de Chocó Chiquito en Moravia.

    El perrito lleva collar y correa, y se encuentra en buenas condiciones físicas, lo que sugiere que se extravió de su hogar. Sin embargo, se reporta que se asusta demasiado con la pólvora, lo que pudo ser la causa de su escape y actual desorientación.

    Si usted reconoce al perrito o está en capacidad de brindarle un hogar temporal o permanente, puede comunicarse al 302 8537393

    Aquí más mascotas perdidas y en adopción

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.