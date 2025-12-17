Perrito encontrado en Villa Hermosa ¿es suyo?

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Este lindo perrito fue hallaso solito y deambulando por Villa Hermosa, oriente de Medellín, en las inmediaciones de la cancha de La Mansión.

Debido a su buen estado de salud y comportamiento dócil, se presume que tiene un hogar y se encuentra extraviado.

EStá muy bien cuidado y es extremadamente noble, lo que refuerza la idea de que pertenece a una familia que lo está buscando.

La mascota fue encontrada en la Cancha de La Mansión, Villa Hermosa.

Si usted reconoce a esta mascota o tiene información sobre el paradero de sus dueños, por favor comuníquese de inmediato, para facilitar su pronto regreso a casa, al whatsapp 305 421 6737

¡Compartir esta información puede hacer la diferencia para que este perrito vuelva con su familia!