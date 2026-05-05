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    Perrito en grave riesgo necesita salir de las calles hoy mismo: ¿lo adoptas?

    En caso de no poder adoptarlo también se acepta que sea un hogar de paso

    Publicado por: SoloDuque

    Perrito en grave riesgo necesita salir de las calles hoy mismo: ¿lo adoptas?

    Resumen: Cada hora que pasa cuenta para la seguridad de este peludito. Si tienes el espacio, el tiempo y la disposición para cambiarle la vida (ya sea adoptándolo o dándole refugio temporal), por favor comunícate de manera urgente:

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una situación crítica de abandono requiere la solidaridad inmediata de la comunidad. Se ha lanzado un llamado de urgencia (SOS) para rescatar a un perrito que actualmente se encuentra en situación de calle y en inminente peligro.

    De acuerdo con el reporte ciudadano, el animal está deambulando por un sector frecuentado por habitantes de calle, un entorno que aumenta drásticamente su vulnerabilidad, su exposición a enfermedades y el riesgo de sufrir algún tipo de maltrato o accidente.

    Dos formas de salvarle la vida

    El objetivo principal es sacarlo de este entorno hostil lo antes posible. Por ello, se están buscando personas de buen corazón que puedan ofrecerle una de estas dos opciones:

    Adopción responsable (Opción ideal): Una familia amorosa dispuesta a darle un hogar definitivo y una segunda oportunidad para ser feliz.

    Hogar de paso urgente: Si no puedes adoptarlo para siempre, puedes ser su puente hacia la salvación brindándole un techo temporal. ¡No tienes que preocuparte por los gastos! Quienes lideran el rescate garantizan que se le entregará a la persona voluntaria todo lo necesario (alimento y suministros) para el sostenimiento de la mascota mientras se le encuentra una familia definitiva.

    Contacto inmediato

    Cada hora que pasa cuenta para la seguridad de este peludito. Si tienes el espacio, el tiempo y la disposición para cambiarle la vida (ya sea adoptándolo o dándole refugio temporal), por favor comunícate de manera urgente:

    WhatsApp: 304 598 8105

    Si no puedes acogerlo en este momento, tu ayuda compartiendo este artículo en tus redes sociales y grupos vecinales es vital para que la información llegue a la persona indicada.

    ¡Ayudemos a sacarlo del peligro!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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