Resumen: Un canino que fue rescatado recientemente en la concurrida Avenida Guayabal ya está con su familia: regresó a su hogar sano y salvo.

¡Entregado! Perrito que deambulaba solito por Guayabal ya está con su familia

Minuto30.com .- El perrito con arnés verde que deambulaba solito por Guayabla ya está con su familia. Así lo confirmó una fuente cercana a la mascota.

Gracias a todos los que ayudaron compartiendo la información.

Información Previa

¿Lo reconoce? Perrito deambulaba solito por Guayabal: se busca a su familia

Minuto30.com .- La solidaridad de los ciudadanos en Medellín vuelve a ser protagonista. En las últimas horas, se reportó el hallazgo de un perrito, que porta arnés verde y que se encontraba extraviado y desorientado en el sector de la Avenida Guayabal, uno de los corredores viales y comerciales más transitados del sur de la ciudad.

Con el objetivo de evitar que el animal sufriera un accidente o terminara expuesto a los peligros de la calle, fue resguardado de manera temporal. Ahora, el llamado urgente de sus rescatistas es a la comunidad y a los usuarios de redes sociales para que ayuden a difundir el caso de manera masiva y así dar con el paradero de sus dueños.

Líneas de contacto habilitadas

Para facilitar el reencuentro y coordinar la entrega del canino, las personas que lo tienen bajo su cuidado habilitaron dos números telefónicos. Han sido enfáticos en solicitar que el contacto se realice exclusivamente a través de mensajes de WhatsApp:

319 314 xxxx

312 225 xxxx

Se hace un llamado especial a los habitantes de las zonas aledañas al corredor de Guayabal, Belén y Cristo Rey para que compartan la información en sus grupos vecinales.

«Ayudemos a este perrito a que vuelva a las manos de su dueño»