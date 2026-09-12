¡Entregado! Perrito que deambulaba solito por Guayabal ya está con su familia

Resumen: Un canino que fue rescatado recientemente en la concurrida Avenida Guayabal ya está con su familia: regresó a su hogar sano y salvo.
Minuto30.com .- El perrito con arnés verde que deambulaba solito por Guayabla ya está con su familia. Así lo confirmó una fuente cercana a la mascota.
Gracias a todos los que ayudaron compartiendo la información.
Información Previa
¿Lo reconoce? Perrito deambulaba solito por Guayabal: se busca a su familia
Minuto30.com .- La solidaridad de los ciudadanos en Medellín vuelve a ser protagonista. En las últimas horas, se reportó el hallazgo de un perrito, que porta arnés verde y que se encontraba extraviado y desorientado en el sector de la Avenida Guayabal, uno de los corredores viales y comerciales más transitados del sur de la ciudad.
Con el objetivo de evitar que el animal sufriera un accidente o terminara expuesto a los peligros de la calle, fue resguardado de manera temporal. Ahora, el llamado urgente de sus rescatistas es a la comunidad y a los usuarios de redes sociales para que ayuden a difundir el caso de manera masiva y así dar con el paradero de sus dueños.
Líneas de contacto habilitadas
Para facilitar el reencuentro y coordinar la entrega del canino, las personas que lo tienen bajo su cuidado habilitaron dos números telefónicos. Han sido enfáticos en solicitar que el contacto se realice exclusivamente a través de mensajes de WhatsApp:
319 314 xxxx
312 225 xxxx
Se hace un llamado especial a los habitantes de las zonas aledañas al corredor de Guayabal, Belén y Cristo Rey para que compartan la información en sus grupos vecinales.
«Ayudemos a este perrito a que vuelva a las manos de su dueño»
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