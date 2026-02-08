Perrito de raza shih-tzu fue robado cerca del Puente de la Madre Laura por Aranjuez: ladrones iban en moto negra con azul

Resumen: La mascota es de color blanco con café con manchas negras en el sector de las orejitas.
Minuto30.com .- Perrito de raza shih-tzu fue robado de las manos de sus dueños en Aranjuez, a la altura del puente de la Madre Laura.
La mascota es de color blanco con café con manchas negras en el sector de las orejitas.
Los presuntos ladrones, se movilizaban en una moto negra con azul, según reportan los afectados.
si han visto al perrito, lo encontraron de pronto abandonado o saben de su paradero comuníquese al whatsapp de contacto 3052375676
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios