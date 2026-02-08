Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Perrito de raza shih-tzu fue robado cerca del Puente de la Madre Laura por Aranjuez: ladrones iban en moto negra con azul

    La mascota es de color blanco con café con manchas negras en el sector de las orejitas.

    Publicado por: SoloDuque

    Perrito de raza shih-tzu fue robado cerca del Puente de la Madre Laura por Aranjuez: ladrones iban en moto negra con azul

    Resumen: La mascota es de color blanco con café con manchas negras en el sector de las orejitas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Perrito de raza shih-tzu fue robado de las manos de sus dueños en Aranjuez, a la altura del puente de la Madre Laura.

    La mascota es de color blanco con café con manchas negras en el sector de las orejitas.

    Los presuntos ladrones, se movilizaban en una moto negra con azul, según reportan los afectados.

    si han visto al perrito, lo encontraron de pronto abandonado o saben de su paradero comuníquese al whatsapp de contacto 3052375676

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.