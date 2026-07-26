Resumen: Compartir esta nota aumentará las posibilidades de que este perrito abandone su espera y logre reunirse hoy mismo con sus seres queridos

Perrito color caramelo busca a su familia en Bello: lo encontraron como «esperando» a su familia

Minuto30.com .- Un tierno perrito fue hallado buscando refugio en el norte del Valle de Aburrá. Según relatan los vecinos, el animalito habría llegado hasta la puerta de una vivienda con actitud de espera, por lo que presumen que se encuentra desorientado y lejos de su hogar.

Quienes lo están resguardando señalan que el pequeño de cuatro patas no portaba arnés, collar ni placa de identificación al momento de ser encontrado. Simplemente apareció en el sector y ha permanecido resguardado en una vivienda, mostrando una actitud tranquila pero nostálgica, como si estuviera esperando a alguien conocido.

Datos clave para identificarlo y ayudar en el reencuentro

Si usted tiene familiares o conocidos en Bello que hayan reportado la pérdida de su mascota, preste atención a las siguientes características para confirmar si se trata del mismo animal:

Características físicas: El perrito es de un llamativo color caramelo y cuenta con dos detalles inconfundibles: una raya blanca que cruza su frente y sus cuatro patitas de color blanco.

Lugar del hallazgo: Barrio Santa Ana, municipio de Bello (Antioquia).

Línea de contacto directa: Si usted es el dueño o reconoce a este perrito, comuníquese urgentemente a través de un mensaje de WhatsApp al número 305 471 1497.

Un llamado a la difusión masiva

Si usted no conoce a los dueños, su apoyo sigue siendo fundamental. Compartir esta nota aumentará las posibilidades de que este perrito abandone su espera y logre reunirse hoy mismo con sus seres queridos.