Perrito «callejero» Border Collie fue atropellado en Puerto Triunfo y necesita tu ayuda URGENTE

Resumen: El perrito fue víctima de un accidente de tránsito tras ser atropellado por una motocicleta. Lamentablemente, no recibió la atención médica oportuna, lo que derivó en las siguientes complicaciones

Minuto30.com .- Un perrito, con características de la raza Border Collie, se encuentra en una situación de salud crítica y un evidente estado de deterioro en las calles del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Necesitamos la solidaridad ciudadana para salvar su vida.

¿Cuál es su estado actual?

El perrito fue víctima de un accidente de tránsito tras ser atropellado por una motocicleta. Lamentablemente, no recibió la atención médica oportuna, lo que derivó en las siguientes complicaciones:

Daño maxilofacial: El impacto le causó una fractura o lesión grave en su mandíbula.

Curó en falso: Debido a la falta de tratamiento, su mandíbula soldó de manera incorrecta, lo que le genera dolor, dificultades para alimentarse y un deterioro progresivo de su salud.

¿Cómo puedes ayudar?

Este perrito no puede seguir en las calles. Se busca con extrema urgencia una persona de gran corazón, una familia o una fundación animalista que esté dispuesta a adoptarlo o brindarle un hogar de paso, además de garantizarle los cuidados y la valoración veterinaria que requiere para mejorar su calidad de vida.

Contacto de ayuda: Si tienes la posibilidad de rescatarlo, apadrinar sus gastos médicos o adoptarlo, por favor comunícate de inmediato al celular o WhatsApp: 310 358 5885.

¡Tu ayuda es vital! Si no puedes adoptarlo, por favor comparte este mensaje en tus redes sociales y con tus contactos; entre más personas lo vean, más rápido encontraremos a alguien que pueda cambiar el destino de este peludito.