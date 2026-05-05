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    Perrito bonito y «alentadito» deambula en Robledo ¿es suyo?

    Minuto30.com .- La solidaridad ciudadana vuelve a ser clave para reunir a una mascota con su familia. Habitantes del sector de Bello Horizonte, en la comuna de Robledo, reportaron el hallazgo de un perrito que se encuentra deambulando desorientado por las calles del barrio. Quienes lo han avistado hacen un llamado urgente a la comunidad […]

    Publicado por: SoloDuque

    Perrito bonito y «alentadito» deambula en Robledo ¿es suyo?

    Resumen: Luce desorientado, confirmando la sospecha de que tiene una familia que seguramente lo está buscando con desesperación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La solidaridad ciudadana vuelve a ser clave para reunir a una mascota con su familia. Habitantes del sector de Bello Horizonte, en la comuna de Robledo, reportaron el hallazgo de un perrito que se encuentra deambulando desorientado por las calles del barrio.

    Quienes lo han avistado hacen un llamado urgente a la comunidad para evitar que el animal sufra algún accidente o pase la noche a la intemperie.

    Características y estado del animal

    Todo indica que el peludito se escapó o se extravió recientemente de su hogar, ya que no presenta las características de un animal en condición de abandono prolongado:

    Estado físico: Se le ve “gordito”, con el pelaje en buenas condiciones y muy bien cuidado.

    Comportamiento: Luce desorientado, confirmando la sospecha de que tiene una familia que seguramente lo está buscando con desesperación.

    ¿Cómo puedes ayudar a este peludito?

    La comunidad animalista y los vecinos del sector están solicitando apoyo inmediato en tres frentes:

    Si eres el dueño o conoces a su familia: Comunícate de inmediato para que el perrito pueda regresar a la seguridad de su hogar.

    Hogar de paso: Si tienes la posibilidad de brindarle un espacio seguro y temporal mientras aparecen sus dueños, tu ayuda es vital para sacarlo del peligro de las calles.

    Difusión: Compartir este artículo en tus redes sociales y grupos de WhatsApp de Robledo aumenta drásticamente las posibilidades de que su familia vea la publicación.

    Línea de contacto directo: Si tienes cualquier información sobre su paradero, su familia o puedes ofrecer un hogar de paso, por favor comunícate de manera urgente al teléfono o WhatsApp: 304 598 8105.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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