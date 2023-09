VIDEO. ¿Buscaba solo cariño? Indignación por perrito aparentemente abandonado en Santuario, Antioquia

En redes sociales se hizo viral un video, donde se denuncia que un perrito aparentemente fue abandonado por su dueña e hija y ha causado mucha indignación.

Además de indignación, este video provoca confusión, y es que no puede verse en realidad si este perrito es abandonado o no, porque no hay manera de probar que esta mujer y su hija sean sus dueñas. Pues el perrito, no es sacado de la casa.

En la grabación se puede ver como una mujer está por entrar a su casa de la mano de su hija, una niña de unos 5 años, y de tras de ellas, se encuentra este perrito, quien evidentemente busca cariño de ambas.

Sin embargo, tanto la mujer como la niña, no muestran afecto con el perrito y proceden a ingresar a su casa, cerrando la puerta, mientras el animal queda en la calle a la espera.

El perrito toma una reacción triste y esta puede apreciarse en la forma en que su cola cambia, y es que esta está agachada. Situación que genera conmoción en las personas.

Por estas razones, pese a que la denuncia se realiza por abandono, muchos usuarios consideran que puede tratarse de un perrito en situación de calle que buscaba cariño o comida.

¿Qué opina? ¿Cuál cree que es la verdad luego de analizar el video?

Nos reportan este caso de abandono en el municipio del santuario hace días.. según los denunciantes pertenecía a esta funcionaria pública adscrita al tránsito..esperamos pronunciamiento de la @AlcSantuario @SeguridadAnt @GobiernoAnt pic.twitter.com/kJEHs7qVrn — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 11, 2023

