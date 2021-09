«Mi perra es vegetariana por elección», furor en las redes con ridículo de una joven en TikTok

Una supuesta perrita vegetariana se hizo viral en redes sociales por hacer quedar mal a su dueña en TikTok.

Se trata de un video que grabó una joven por medio de esta red social en donde afirmaba que su mascota era vegetariana “por elección propia” y para probarlo decidió hacer un experimento que no salió para nada bien.

El video de la perrita que no es vegetariana se volvió viral

En el video la joven sostiene a ‘Bunny’, su mascota y afirma que es «vegetariana por elección» y que adora comer vegetales frescos sin que ella le obligue a comerlos.

En el video la joven pone una ensalada y al lado de esta carne para perros y suelta a su mascota para que escoja alguno de los dos. Como era de esperarse la perrita optó por comerse la carne y a pesar de los esfuerzos de su dueña de impedirlo, ya sea por instinto o desesperación, devora con desesperación la comida cárnica.

“No, no, no. No comas eso. Mira la ensalada, comela”, insistió la tiktok al ver la actitud de su mascota. “No ‘Bunny’, no hagas eso”, se escucha decir a Moli antes de que la grabación termine.

MÁS NOTICIAS VIRALES, AQUÍ