Resumen: Una perrita de pelaje blanco busca desesperadamente un hogar de paso o una familia definitiva. Actualmente duerme en un patio de piedra y necesita cuidados especiales para tratar una afección en su piel. Con tu ayuda, su vida puede cambiar.

Esta perrita te necesita: busca una segunda oportunidad, para salir de un patio empedrado

Minuto30.com .- El abandono y las condiciones precarias afectan a miles de animales, y hoy, una hermosa perrita de color blanco necesita ayuda urgente de la comunidad. Actualmente, la pequeña se encuentra viviendo en condiciones poco favorables, pasando sus noches en un patio empedrado, a la espera de alguien que le brinde el calor de un hogar.

Atención médica requerida

Además de necesitar un techo seguro, la perrita requiere atención especial. Presenta un cuadro de dermatitis que debe ser tratado con cuidados adecuados y mucho amor para garantizar su pronta recuperación. Por esto, se busca a una persona responsable que esté dispuesta a acompañarla en su proceso de sanación.

¿Cómo puedes ayudar?

Si no puedes adoptar de forma definitiva, brindar un hogar de paso es una excelente opción. Esto le permitirá salir de inmediato del lugar donde se encuentra, sanar su piel en un ambiente limpio y prepararse para encontrar a su familia ideal.

Contacto para adopción o ayuda:

Si tienes el espacio, el tiempo y el corazón para cambiar la vida de esta perrita, comunícate de manera urgente vía WhatsApp al 304 598 8105.