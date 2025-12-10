Perrita fue encontrada muy asustada en Manrique la 45: porta arnés

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la comunidad de Manrique, Medellín, para encontrar a la familia de una perrita que fue hallada muy asustada por la 45.

La perrita fue hallada portando un arnés de color morado, lo que indica que se extravió recientemente de su hogar. Dada la situación de miedo que presenta, se presume que pudo haberse desorientado o asustado por algún ruido fuerte.

Si usted reconoce a esta perrita o tiene cualquier información sobre su familia, es fundamental comunicarse de inmediato para que pueda regresar a su hogar. Por favor, comunicarse vía WhatsApp al número: 300 678 7441

¡Ayude a esta perrita asustada a volver a casa!