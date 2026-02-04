Menú Últimas noticias
    Perrita encontrada solita por Calasanz: buscamos a su familia

    Si la reconoce, o sabe e su familia, comuníquese urgente al whatsapp

    Publicado por: SoloDuque

    Perrita encontrada solita por Calasanz: buscamos a su familia

    Resumen: La mascota no portaba arnés ni collar, pero se ve bien cuidada y es muy cariñosa; además come cuido, por lo que se presume tendría familia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una hermosa perrita fue encontrada deambulando por Calasanz. Si la reconoce comuníquese al whatsapp de contacto.

    La mascota no portaba arnés ni collar, pero se ve bien cuidada y es muy cariñosa; además come cuido, por lo que se presume tendría familia.

    Cuando la encontraron estaba con frío y con hambre, por lo que pudo haber pasado varias horas deambulando.

    Si la reconoce, o sabe e su familia, comuníquese urgente al whatsapp 3226150454.

    Aquí más Mascotas perdidas y en adopción

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Reciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
