Perrita encontrada solita por Calasanz: buscamos a su familia

Minuto30.com .- Una hermosa perrita fue encontrada deambulando por Calasanz. Si la reconoce comuníquese al whatsapp de contacto.
La mascota no portaba arnés ni collar, pero se ve bien cuidada y es muy cariñosa; además come cuido, por lo que se presume tendría familia.
Cuando la encontraron estaba con frío y con hambre, por lo que pudo haber pasado varias horas deambulando.
Si la reconoce, o sabe e su familia, comuníquese urgente al whatsapp 3226150454.
