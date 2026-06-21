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    Perrita busca a su familia en el barrio El Tricentenario

    Habitantes de El Tricentenario han reportado la presencia de una perrita que se encuentra deambulando sola por el sector

    Publicado por: SoloDuque

    perrita encontrada tricentenario
    Perrita busca a su familia en el barrio El Tricentenario

    Resumen: Habitantes de El Tricentenario han reportado la presencia de una perrita que se encuentra deambulando sola por el sector

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Habitantes del barrio El Tricentenario, específicamente en los alrededores del bloque 89, han reportado la presencia de una perrita que se encuentra deambulando sola por el sector. La comunidad hace un llamado de solidaridad para lograr ubicar su hogar lo más pronto posible y ponerla a salvo.

    De acuerdo con la información brindada por quienes la encontraron, la mascota se ve en excelentes condiciones de salud, muy bien cuidada y demuestra tener buenos modales. Por estas características, se presume fuertemente que tiene una familia que debe estar buscándola con desesperación en este momento.

    ¿Reconoce la perrita?

    Si usted es el propietario de la perrita, la reconoce o tiene información que permita dar con el paradero de su familia, por favor comuníquese de manera urgente a través de WhatsApp al número 3122212875.

    Se agradece la colaboración ciudadana para difundir este mensaje y ayudar a que la perrita regrese a su hogar.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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