¡Pero qué necesidad! Partido de América de Cali en medio de turbulencias

Resumen: Este jueves 19 de junio, el América de Cali se enfrenta a Independiente Medellín en su último partido de la temporada, un encuentro que se juega en medio de una gran controversia. El equipo ha estado en el ojo del huracán debido a revelaciones sobre presuntas dificultades de pago a Juan Fernando Quintero, quien además habría solicitado no ser tenido en cuenta para este crucial partido. A esto se suma la noticia de que Jorge ‘Polilla’ Da Silva habría decidido no continuar como director técnico del equipo, aunque el club aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto. El partido, ya sin opciones de clasificación para el América, se disputará en el estadio Pascual Guerrero a las 8:15 p.m.