Dos periodistas fueron sacados de cierre de campaña de Federico Gutiérrez

El domingo 22 de mayo el candidato presidencial Federico Gutiérrez realizó su cierre de campaña en Parques del Río (Medellín) donde habrían sido expulsados dos periodistas por asistentes al evento.

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) el primer caso corresponde a la periodista de la Agencia Anadolu quien estaba en el lugar como parte de su cubrimiento a las elecciones en Colombia.

Como se pueden ver en los videos, un grupo de personas le empezó a gritar “fuera” por creer que se trataba de una periodista de Noticias Uno, e incluso la empujaban aunque, como se puede ver en la misma grabación, algunos rechazaban el comportamiento de los agresores.

A esta le habrían agarrado la muñeca, del cabello y la habrían empujado hasta obligarla a salir de la multitud. En un video también quedó registrado como a un sujeto no le importó que ella estuviera reportando lo sucedido con la Policía y hasta le hizo un gesto grosero con el dedo medio de la mano.

En el momento de la agresión la periodista se comunicó con la jefa de prensa de la campaña de Federico Gutiérrez exigiendo “algún tipo de pronunciamiento”, pero solo hasta hoy se obtuvo una respuesta del candidato.

El segundo caso corresponde a un periodista de La Silla Vacía que estaba tomando fotos en el mismo evento de Federico Gutiérrez. En el lugar un simpatizante del candidato le preguntó por qué lo estaba haciendo y comenzó a llamarlo “petrista”, lo que generó que más personas le gritaron y le tocara salir.

Este periodista estaba identificado como parte de La Silla Vacía e incluso había mostrado la manilla de identificación de prensa, lo que según este medio de comunicación no ayudó a cesar las agresiones verbales.

La respuesta de Federico Gutiérrez ante lo sucedido

El candidato presidencial por el Equipo por Colombia manifestó que “eso no puede ocurrir, porque primero no van con mi carácter ni con mi forma de ser, porque aquí no necesitamos más odio”.

Asimismo, Federico Gutiérrez lamentó los hechos y envió un “mensaje de solidaridad” a quienes denunciaron lo sucedido porque “respeta la libre prensa”.

