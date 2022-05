[VIDEO] Miles despiden a la periodista Shireen Abu Akleh en un tenso funeral en Jerusalén

Miles de personas despidieron en Jerusalén a la periodista Shireen Abu Akleh, muerta el miércoles mientras cubría una redada del Ejército israelí en Cisjordania y cuyo funeral estuvo marcado por una mezcla de desazón y enfado, además de por enfrentamientos entre algunos asistentes y la Policía.

Los eventos de hoy comenzaron con el traslado del cuerpo de la veterana periodista palestina desde el Hospital Saint Joseph, en el Este ocupado de Jerusalén, hasta la iglesia donde se realizó una ceremonia religiosa previa a su entierro.

Ante una multitud de palestinos, un grupo de personas salió cargando el féretro a hombros y se enfrentó con agentes de la Policía israelí, que golpearon a los presentes con bastones, por poco haciendo caer el ataúd de la periodista.

DECENAS DE HERIDOS

El servicio de emergencias palestino Media Luna Roja informó de que 33 personas debieron ser atendidas producto de la carga policial contra los asistentes, y seis de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital.

La Policía israelí, por su parte, señaló que «alborotadores lanzaron piedras y otros objetos hacia las tropas, que en respuesta actuaron para dispersarlos».

Uno de los principales elementos de tensión, tanto en la salida del hospital como durante el resto de la jornada, fue que muchos de los presentes ondearon banderas palestinas, algo que las fuerzas de seguridad israelíes consideran una incitación a la violencia y una alteración de la paz.

Tras los incidentes en el hospital, el ataúd fue trasladado en un vehículo fúnebre a una iglesia greco-católica melquita de la Ciudad Vieja, también ubicada en la parte oriental ocupada de la urbe.

Allí se congregaron cientos de fieles, tanto dentro como fuera de la iglesia, donde la esperaban amigos, vecinos, familiares y miembros de la comunidad local, así como diplomáticos y autoridades religiosas.

Durante poco más de una hora se celebró una misaa, mientras cientos de personas gritaban desde fuera en su apoyo a la periodista, un ícono en el mundo árabe tras 25 años de trayectoria en la cadena catarí Al Yazira.

Los presentes corearon lemas en recuerdo de Abu Akleh, además de una serie de eslóganes políticos y contra la Policía israelí, cuyos agentes cargaron contra ellos en más de una ocasión, desencadenando una serie de arrestos y violentos enfrentamientos.

La Policía indicó que un total de seis personas fueron arrestadas durante los servicios funerarios, que contaron con la asistencia de unas 10.000 personas, según medios israelíes.

This will never be unseen. pic.twitter.com/Gtfrjqs6Q3

— Riya Al (@RiyaAlsanah) May 13, 2022