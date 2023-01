[VIDEO] Periodista de ‘Séptimo Día’ sale de UCI tras complicación médica

in

Diego Guauque Peña, periodista del programa ‘Séptimo Día’ del canal Caracol, preocupó a sus seguidores luego de publicar un video en el que sale desde una camilla de un hospital.

De acuerdo con lo expresado por el periodista en sus redes sociales, a principios de este año le detectaron un tumor maligno que localizaron a tiempo y tuvo que entrar a cirugía.

El lunes 23 de enero, el periodista de ‘Séptimo Día’ ingresó al quirófano para combatir el tumor.

“Estoy contento porque salí de la UCI y ahora estoy en mi habitación normal, solo estuve un día en UCI, vamos bien, ¿cómo fue la operación? pues me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma y lo encontraron, sacaron un buen trozo, no todo como se tenía predestinado porque está pegado a tres órganos, pero con lo que sacaron se va a saber exactamente nombre y apellido de esta vaina y con eso lo vamos a atacar, voy a seguir recuperándome aquí”, contó.

