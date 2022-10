VIDEO. Periodista mostró a su rata ‘limpiándole’ los dientes

in

El video publicado en la mañana de este miércoles (19 de octubre) en las redes sociales del periodista Sergio Barbosa ha generado comentarios divididos, en el clip presume su mascota.

«Que belleza de animalito», dice uno de los comentarios que le dejaron al presentador, quien deja ver como su mascota; una rata, le toca sus dientes, labios y hasta lo ‘besa’.

“¿Había visto un mejor odontólogo que este? No, seguramente no”, dice el audio del video, que fue publicado en la cuenta personal de TikTok.

Los tuiteros dicen que esos animales son «tan bellos, lastima que la mayoría trasmiten enfermedades», «Uy no don Sergio eso ya es demasiado», «gas», «la verdad es muy feo a la vista este gesto y no le veo el motivo de publicarlo», «¡Uy no! Que horror», son algunos de los mensajes que se pueden leer en los comentarios de la publicación en Twitter.

Periodista Sergio Barbosa presume su mascota