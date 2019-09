Periodista fue víctima de fleteros que aprovecharon un trancón en Bogotá para apuntarle y robarle el celular

Ricardo Ospina, el director del servicio informativo de la emisora Blu Radio, relató que fue víctima de fleteros que lo abordaron mientras se encontraba en un trancón sobre la Carrera 15 con la Calle 127 en la capital del país.

Ospina contó su amarga experiencia, relacionada con estos delincuentes armados, en el programa matutino de dicho medio y aseguró que se desplazaba por esta vía del norte de Bogotá cerca de las 5:30 p.m. y fue abordado por dos hombres en motos.

“Sentí que me golpearon el vidrio y dije: Le pegué un carro y me están reclamando, pero cuando veo son dos motos, ambos con el casco puesto. El de adelante me estaba apuntando con un revólver”, aseguró el periodista.

Al parecer los sujetos armados lo amenazaron para robarle su celular y, según él, el crimen tardó unos tres segundos, ya que decidió entregar el dispositivo para no poner en riesgo su vida.