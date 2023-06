VIDEO. Rifirrafe entre gobernador de San Andrés y un periodista el equipo de baloncesto Caribbean Storm

El gobernador de Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins Sjogreen, entró en discusión en Twitter con un periodista que lo criticó por publicar un video.

En la grabación el mandatario se mostró molesto por el manejo que el cuerpo técnico del quinteto de baloncesto, Caribbean Storm, le dió al primer compromiso de la final de la liga profesional de baloncesto colombiano.

El equipo de la isla enfrentó en uno de máximo cinco partidos a su similar de Cafeteros de Rionegro, compromiso que los locales ganaron con un apretado 65-61.

Pese al triunfo del compromiso, el mandatario consideró que hubo cambios de jugadores que no se hicieron y que pudieron representar al quinteto, la pérdida del compromiso.

El periodista Nadim Marmolejo Sevilla trinó que “Hawkins sepa y ame el basketball no lo habilita para hacer públicas sus quejas contra el técnico del equipo de casa, como si se tratara de uno de sus funcionarios”.

El comunicador agregó además que “esto me parece un acto irresponsable y extraordinariamente peligrosos, dado que puede conllevar reacciones de todo tipo contra la persona que ha sido objeto de unas críticas que no son de su resorte institucional, sino de carácter personal”.

El gobernador le respondió al periodista, en una publicación que se convirtió en un tire y afloje.

A juicio del mandatario “El equipo lo apoya al 100% la Gobernación y pedir que los Raizales de casa jueguen por el contrario es lo más responsable que puedo hacer! No tienes ni idea de quienes la hemos dado toda para que el equipo llegue donde esté! No vives acá y no sabes las quejas que me ponen por eso” (sic).

Pero la discusión no se quedó ahí. Marmolejo le respondió al gobernante que “no gobernador, ese apoyo es institucional y no es patente de corso para irse lanza en ristre, públicamente, contra la autonomía del técnico. Sus funciones son otras, según la Constitución y la ley. Entiendo su pasión por ese deporte, pero como gobernante su papel es otro”.

Al final el gobernador Hawkins “no sabía que un Gobernante perdía esa posibilidad de opinar desde el aspecto institucional, ahí sí que apague y vámonos!”.

Esta noche el quinteto Caribbean Storm de San Andrés enfrentará en su segunda salida al quinteto de Cafeteros.

