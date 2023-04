Efraín Arce es un reconocido periodista quien se ha dado a conocer en el canal RCN desde hace varios años, pues es quien recorre las calles con el fin de denunciar aquellos hechos que afectan a los capitalinos y también, mostrar las infracciones que en ocasiones cometen algunos ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Hace pocos días el ‘Patrullero de Noticias RCN’ pasó por una situación que causó risas y molestias entre los televidentes, quienes también quedaron sorprendidos ante el hecho. Aunque el clip fue compartido a través de las redes sociales los comentarios no faltaron, pues el hombre estaba cometiendo lo que se catalogaría como una ‘infracción’ y su reacción no resultó siendo la mejor.

Efraín estaba realizando un reportaje sobre los motivos por los que los peatones no utilizan el puente peatonal. Seguidamente, ‘El Patrullero’ aseguró que la multa por cruzar indebidamente la vía es de $34.863, en medio de esto quiso conocer la opinión de algunos ciudadanos que precisamente arriesgaban sus vidas con el fin de ahorrarse unos cuantos minutos.

Ante su duda, un ciudadano de forma molesta aseguró: “No sea sapo”. Seguidamente, el periodista le respondió: ¿Ser sapo es preguntarle por qué a usted arriesga su vida? Pero, el hombre tampoco se detuvo, pues indicó: “A usted no le importa no es su vida”.

Como era de esperarse el clip comenzó a viralizarse a través de redes sociales en donde indicaron que no era la forma en que se debía responder a una mala acción como lo es la presenciada anteriormente. Asimismo, varios usuarios no dudaron en resaltar: “Este man tiene pinta de gestor de paz”, “Se ve que es muy buena persona, la pinta lo dice todo”, “En Bogotá no se le puede hablar a la gente, de esa vaina no le sacaron un cuchillo”.

