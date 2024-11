Periodista denuncia ser víctima de acoso sexual desde hace más de un año

La periodista Angie Téllez de City Tv denunció el acoso sexual del cual ha sido víctima desde hace más de un año.

Según ha manifestado en sus redes sociales, un hombre de alrededor de 50 años de edad le ha enviado diferentes videos a través del WhatsApp corporativo, en los que muestra sus partes íntimas e incluso masturbandose y consumiendo cocaína mientras menciona el nombre de la periodista.

El acosador, quien no intenta cubrir su rostro, fue identificado por otras dos periodistas, quienes aseguran que también han recibido videos de este sujeto.

“¡Tengo miedo! Me acaba de escribir el acosador siendo las 12 y 32 am del día 19 de enero. Me dice que tiene un problema grande con la cocaína y que por eso me manda estos vídeos pornográficos. Ya las autoridades me tomaron denuncia, pero aún no se logra su captura @FiscaliaCol”, fue el mas reciente mensaje de la víctima en su cuenta de X.

