Periodista alemán fue capturado en Venezuela acusado de espionaje por tener una foto de Maduro en el celular

El periodista alemán Billy Six fue arrestado hace más de 3 semanas en el estado de Falcón, Venezuela, donde está siendo acusado de espionaje, rebelión y violación de normas de seguridad todo por tener una foto de Nicolás Maduro en su celular.

Six se encuentra desde el 2017 en el vecino país donde ha realizado varios reportajes sobre la problemática humanitaria que se vive allí debido a la crisis económica.

Alrededor de hace un mes el periodista fue interceptado por agentes de Contrainteligencia Militar, quienes lo capturaron y lo trasladaron posteriormente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas donde permanece recluido, al parecer las autoridades argumentan sus acusaciones en una fotografía de Nicolás Maduro que el alemán poseía en su celular.

La embajada de Alemania ha insistido para poder realizar una visita consular pero el gobierno no ha dado respuestas, sin embargo dieron a conocer que Six logró hacer una llamada e informar que no se le está permitiendo contratar a un abogado particular.

En los último tres meses dos personas han muerto estando bajo custodia del mismo organismo que retiene a Six, una de ellas fue el concejal opositor Fernando Albán y la otra el expresidente de Citgo, Nelson Martínez, por esto mismo su familia y la comunidad internacional se encuentran preocupados por su seguridad.