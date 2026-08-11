Resumen: El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, autorizó el despliegue urgente de los equipos de emergencia capitalinos hacia las zonas más afectadas

¡Milagro en Pereira! 36 horas después del terremoto, rescatan con vida a Daniela Largo atrapada por los escombros

Minuto30.com .- En medio de la inmensa desolación que ha dejado el devastador terremoto en el Eje Cafetero y el occidente del país, las historias de supervivencia se convierten en el mayor motor de esperanza para los colombianos, esta vez en Pereira.

La noche de este martes, una noticia llenó de júbilo a los equipos de socorro que trabajan a contrarreloj en la capital risaraldense: una mujer fue extraída con vida tras permanecer más de un día atrapada bajo las estructuras colapsadas.

36 horas de angustia y un trabajo heroico

Se trata de Daniela Largo Sánchez, de 32 años, quien sobrevivió de manera milagrosa durante 36 horas bajo toneladas de concreto retorcido. Su rescate no fue producto del azar, sino del impecable trabajo técnico y articulado de los mejores especialistas del país.

La operación de extracción fue apoyada por el equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de los Bomberos Oficiales de Bogotá, quienes se desplazaron solidariamente hasta la zona cero en Pereira, sumando fuerzas en el terreno con PONALSAR, Bomberos Pereira y los cuerpos de socorro locales.

«¡Logramos rescatar a Daniela! (…) En un trabajo articulado con Bomberos Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más», celebró la institución bogotana a través de sus canales oficiales, confirmando que la mujer de 32 años ya se encuentra recibiendo atención médica especializada.

Reconocimiento a nivel nacional

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien autorizó el despliegue urgente de los equipos de emergencia capitalinos hacia las zonas más afectadas por el sismo en el territorio nacional, no ocultó su emoción y orgullo ante este logro operativo.

«¡Otra mujer rescatada con vida! Daniela Largo Sánchez fue rescatada gracias al trabajo articulado (…) Total admiración y gratitud por los equipos que están trabajando sin descanso en las distintas ciudades del país», expresó el mandatario a través de su cuenta en X.

Este rescate exitoso inyecta una dosis vital de motivación a los cientos de socorristas, ingenieros militares y binomios caninos que, a pesar del evidente agotamiento, continúan escarbando entre las ruinas en Pereira, Cali y Chocó con la firme convicción de arrebatarle más vidas a la tragedia.