¡Escándalo! Por ahora, jugadores del Pereira, no se presentarán al partido contra Águilas Doradas por falta de pago

Un nuevo escándalo sacude la Liga BetPlay Dimayor. Los jugadores del Deportivo Pereira han tomado la drástica decisión de no presentarse al próximo partido programado contra Águilas Doradas por la fecha 17.

Esto como medida de protesta ante el grave y sistemático incumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales por parte del club, según han dicho los jugadores.

La voz cantante la tomó el experimentado delantero Carlos Darwin Quintero, quien en representación de sus compañeros, confirmó que la deuda del equipo.

Según dijo, esta asciende a dos meses de salarios para la mayoría del plantel, además de graves atrasos en los aportes a la seguridad social.

“Vamos para dos meses en salarios y por algunos conceptos que firmamos para favorecer al equipo” declaró Quintero, pero la situación es aún más crítica para algunos de sus colegas.

Quintero explicó que “hay jugadores que como Juancho, Kelvin, y algunos que les deben seis meses, a otros ocho.”

El capitán enfatizó la gravedad de los incumplimientos en la seguridad social, que afectan no solo a los jugadores sino a sus familias.

“Hay atrasos en el pago de la seguridad social de todo el plantel y no solo de todo el plantel, sino de todo el equipo como tal y eso para nosotros es muy delicado”, explicó el jugador.

El referente del club agregó que “han habido compañeros que han tenido que recurrir a pagar seguros por aparte porque no han podido atender a algunos de sus familiares, entonces es compleja y triste esta situación.”

Respaldo Gremial

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ACOLFUTPRO, emitió un comunicado manifestando su total respaldo al cese de actividades, calificándolo como una «medida legítima ante la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los futbolistas».

ACOLFUTPRO denunció que “durante todo el año el Pereira no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios deportivos pactados, tanto trimestrales como mensuales y ha omitido los aportes a la seguridad social.”

La omisión en los aportes ha llevado a que los futbolistas y sus beneficiarios sean suspendidos de los servicios de salud, creando una «situación insostenible» que les impide ejercer su profesión de manera digna y segura.

Pese a las «múltiples promesas realizadas por la dirigencia del club, hasta el momento ninguna ha sido cumplida,» afirma el gremio.

La protesta es un llamado urgente a las directivas del Deportivo Pereira y a los entes reguladores del fútbol colombiano para proteger la estabilidad económica y emocional de los protagonistas del deporte y de las familias que dependen de ellos.

El juego contra Águilas Doradas será en el estadio Hernán Ramírez Villegas este viernes, 24 de octubre, desde las 8:10 de la noche.

Pronunciamiento oficial de los jugadores de @DeporPereiraFC (el capitán Carlos Darwin Quintero). Los casi dos meses de deuda son para toda la plantilla. Los 6 y 8 meses son acuerdos puntuales incumplidos con algunos jugadores. Por ahora, no juegan ante @AguilasDoradas pic.twitter.com/VEKm1fGDGt — Mauricio Gómez Buriticá (@elmago_b) October 23, 2025

