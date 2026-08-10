Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Urgente en Pereira! Pandora, una perrita Doberman, huyó asustada por el sismo y está perdida

    Comparte para que Pandora se reencuentre sana y salva con su familia hoy mismo. ¡Ayúdanos a llevarla a casa!

    Publicado por: SoloDuque

    pandora perdida pereira1
    ¡Urgente en Pereira! Pandora, una perrita Doberman, huyó asustada por el sismo y está perdida

    Resumen: Comparte para que Pandora se reencuentre sana y salva con su familia hoy mismo. ¡Ayúdanos a llevarla a casa!

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Pereira, Risaralda. El devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto no solo ha dejado una estela de daños estructurales en la capital risaraldense, sino que también ha generado episodios de pánico entre los animales de compañía.

    A través de nuestra sección de Servicio Social, reportamos la desaparición urgente de Pandora, una perrita que, presa del terror por el violento movimiento telúrico, escapó de su hogar y se encuentra deambulando sola.

    Características para reconocer a Pandora

    De acuerdo con el reporte entregado por su familia, la peludita se extravió en inmediaciones del sector Belmonte, en la ciudad de Pereira. Al estar muy asustada y desorientada por las réplicas y las sirenas, es probable que esté buscando refugio en parques, calles aledañas o conjuntos residenciales cercanos.

    Para facilitar su pronta identificación, tenga en cuenta los siguientes detalles físicos y de comportamiento:

    • Raza: Doberman.

    • Color: Negra con manchas color café.

    • Señas particulares: Tiene las orejas largas. Es importante destacar que al momento de su huida no llevaba puesto arnés ni collares.

    • Comportamiento: A pesar de su tamaño, su familia recalca que es una perrita muy tierna y juguetona, por lo que no es agresiva al acercarse a ella con precaución.

    Línea de contacto urgente

    En medio de esta emergencia departamental, la solidaridad de los pereiranos es fundamental. Si usted reside o transita por el sector de Belmonte, la Avenida Sur o barrios vecinos, le pedimos estar muy atento a los perros que vea solos.

    Si logra avistar a Pandora, la recomendación es no hacer movimientos bruscos ni perseguirla para evitar que corra hacia el tráfico. Trate de llamarla con voz suave, resguárdela e informe inmediatamente a sus dueños a la siguiente línea celular:

    📞 Contacto directo: 321 699 0698

    Comparte para que Pandora se reencuentre sana y salva con su familia hoy mismo. ¡Ayúdanos a llevarla a casa!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.