Resumen: Comparte para que Pandora se reencuentre sana y salva con su familia hoy mismo. ¡Ayúdanos a llevarla a casa!

¡Urgente en Pereira! Pandora, una perrita Doberman, huyó asustada por el sismo y está perdida

Pereira, Risaralda. El devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto no solo ha dejado una estela de daños estructurales en la capital risaraldense, sino que también ha generado episodios de pánico entre los animales de compañía.

A través de nuestra sección de Servicio Social, reportamos la desaparición urgente de Pandora, una perrita que, presa del terror por el violento movimiento telúrico, escapó de su hogar y se encuentra deambulando sola.

Características para reconocer a Pandora

De acuerdo con el reporte entregado por su familia, la peludita se extravió en inmediaciones del sector Belmonte, en la ciudad de Pereira. Al estar muy asustada y desorientada por las réplicas y las sirenas, es probable que esté buscando refugio en parques, calles aledañas o conjuntos residenciales cercanos.

Para facilitar su pronta identificación, tenga en cuenta los siguientes detalles físicos y de comportamiento:

Raza: Doberman.

Color: Negra con manchas color café.

Señas particulares: Tiene las orejas largas. Es importante destacar que al momento de su huida no llevaba puesto arnés ni collares .

Comportamiento: A pesar de su tamaño, su familia recalca que es una perrita muy tierna y juguetona, por lo que no es agresiva al acercarse a ella con precaución.

Línea de contacto urgente

En medio de esta emergencia departamental, la solidaridad de los pereiranos es fundamental. Si usted reside o transita por el sector de Belmonte, la Avenida Sur o barrios vecinos, le pedimos estar muy atento a los perros que vea solos.

Si logra avistar a Pandora, la recomendación es no hacer movimientos bruscos ni perseguirla para evitar que corra hacia el tráfico. Trate de llamarla con voz suave, resguárdela e informe inmediatamente a sus dueños a la siguiente línea celular:

📞 Contacto directo: 321 699 0698

Comparte para que Pandora se reencuentre sana y salva con su familia hoy mismo. ¡Ayúdanos a llevarla a casa!