Una jornada de intenso caos vehicular se vivió recientemente en Pereira y Dosquebradas, luego de que hinchas del Deportivo Pereira salieran a las calles para protestar en contra de los directivos de su equipo.

La crítica situación financiera del club, fue el detonante para que los aficionados se tomaran las principales vías de la ciudad, exigiendo la renuncia inmediata de quienes consideran responsables del mal momento institucional.

La manifestación generó un impresionante caos vial, afectando de manera significativa la movilidad en el Eje Cafetero.

El punto neurálgico del desorden fue el bloqueo del Viaducto César Gaviria Trujillo, el crucial puente que conecta a Dosquebradas con la capital risaraldense.

Caos y bloqueo en Pereira por indignación de hinchas del «Grande Matecaña»

Este cierre no solo paralizó el tráfico particular, sino que también interrumpió el servicio de varias rutas del sistema de transporte masivo Megabús, dejando a miles de ciudadanos a pie y a merced de los desmanes.

Los aficionados del Deportivo Pereira, en un claro acto de frustración y desesperación, expresaron su descontento por la crisis que atraviesa la institución.

A través de pancartas y arengas, la multitud exigía la salida de los dirigentes, a quienes señalan de ser los causantes del deterioro deportivo y económico.

Ante la magnitud del bloqueo y los desórdenes, las autoridades locales tuvieron que intervenir para intentar restablecer el orden y despejar las vías.

Más noticias de Deporte