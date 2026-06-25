¿Perdiste contacto con tu familia en Venezuela tras los terremotos? La Cruz Roja en Antioquia te ayuda a encontrarlos

Resumen: Si conoces a una persona venezolana en Antioquia que esté atravesando por la angustia de no saber de su familia, por favor, compártele esta información
Minuto30.com .- Los terremotos registrados en la costa venezolana ha generado momentos de mucha angustia, especialmente para los ciudadanos venezolanos que residen en Colombia y no han logrado comunicarse con sus seres queridos debido a las afectaciones en las redes e infraestructura del país vecino.
Entendiendo la preocupación que esta emergencia genera, la Cruz Roja Colombiana (Seccional Antioquia) ha activado de manera inmediata su programa de Restablecimiento de Contactos Familiares para brindar apoyo a quienes buscan noticias de sus allegados.
Canales de atención habilitados en Antioquia
Si te encuentras en el departamento de Antioquia y necesitas ayuda urgente para localizar o saber el estado de tu familia en Venezuela, comunícate de inmediato a través de los siguientes canales oficiales gratuitos:
📞 Línea de emergencias: Marca 132 desde cualquier teléfono celular.
📱 WhatsApp: Escribe al 317 592 40 24.
📧 Correo electrónico: Envía un mensaje con tus datos a rcf@crantioquia.org.co.
Si conoces a una persona venezolana en Antioquia que esté atravesando por la angustia de no saber de su familia, por favor, compártele esta información vital. La ayuda humanitaria está disponible y dispuesta a asistir.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios