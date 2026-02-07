DIM cae 1-2 ante Internacional de Bogotá, desatando críticas hacia Alejandro Restrepo previo a su debut en la Copa Libertadores. Foto: DIM

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) sufrió una inesperada y dolorosa derrota 1-2 ante Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot, resultado marcado por un doblete de Dereck Moncada que dejó al equipo sin puntos y a la hinchada profundamente molesta. Pese al descuento de penal anotado por Léyser Chaverra en la segunda mitad, el rendimiento del conjunto dirigido por Alejandro Restrepo fue insuficiente para remontar, lo que ha generado fuertes críticas y rumores sobre la continuidad del técnico. No obstante, Restrepo permanece en el cargo con la presión de ganar sus próximos compromisos ante Cúcuta y Pereira para recuperar la confianza antes de su debut en la Copa Libertadores el 17 de febrero.

¡Perdió y no se fue! Tras la derrota del DIM frente a Inter de Bogotá, los hinchas esperaban la renuncia de Restrepo

El DIM sufrió una dolorosa derrota contra un rival que en el papel no ofrecía mayores complicaciones.

Internacional de Bogotá llegó a Medellín con la firme intención de demostrar que puede dañar caminados y en efecto, eso hizo

El dolor de cabeza para Alejandro Restrepo, los jugadores y los hinchas, llegó al minuto 6 del compromiso cuando Dereck Moncada abrió el marcador.

Tras asistencia de Larry Vásquez, el del equipo bogotano silenció el estadio Atanasio Girardot con su anotación.

Y no fue uno, fueron dos, al minuto 42, cuando el primer tiempo estaba concluyendo, de nuevo Moncada le dio un golpe al sentimiento poderoso

Con el 2-0 en contra, el DIM se fue al camerino, con el orgullo herido y una hinchada completamente enfadada por el mal rendimiento del equipo.

En la segunda parte del juego, hacia el minuto 79, el árbitro del compromiso decretó penal a favor del DIM.

Aunque inicialmente el ‘Polaco’ Francisco Fydriszewski cobró y lo desperdició, el VAR pilló al portero del equipo bogotano adelantado y el cobro se repitió.

La pelota la tomó Léyser Chaverra y este si logró marcar el gol del descuento que, finalmente, no sirvió de mucho porque al final los de Restrepo se tuvieron que ir sin puntos.

Antes del compromiso, las apuestas de los hinchas eran que si el partido contra un rival débil en el papel se perdía, el técnico Restrepo debía renunciar o ser despedido.

Sin embargo, ni lo uno ni lo otro. Restrepo, al menos hasta ahora no se ha ido y, al parecer, será bajo su dirección que el rojo de la montaña tendrá que enfrentar la Copa Libertadores.

El DIM, en el papel, debía hacer 9 de nueve en los tres últimos partidos y de esos 9, estos tres se perdieron.

Para cuadrar caja, los hinchas esperan que, previo al compromiso por la Libertadores contra Liverpool de Uruguay el 17 de febrero, pueda hacer 6 de 6 contra Cúcuta y Pereira, los siguientes rivales.

El siguiente juego para el Poderoso será contra los motilones en el estadio General Santander el martes 10 de febrero.

