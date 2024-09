Pepe Aguilar «rompe su silencio»: Esto es lo que piensa del noviazgo de su hija Angela y Nodal

Minuto30.com .- En una esperada reacción por parte «del padre de la novia», más de 30 mil personas se conectaron al «en vivo» que estaba por realizar el cantante Pepe Aguilar para la que sería su primera declaración oficial sobre el polémico noviazgo de su hija Angela con Christian Nodal.

El hijo de Antonio Aguilar llegaba procedente de Japón donde pasó algunos días de descanso y lo esperaban sus fanáticos para conocer el punto de vista sobre el nuevo romance de su hija con el ex de Cazzu.

Pepe espero que a la audiencia se agrupara «estoy esperando más y más y más….»

Y cuando ya más de 30 mil personas esperaban las declaraciones esto pasó…. ¡se cortó la transmisión y no regresó!

El post de Instagram que cuenta con más de 90 mil me gusta, tiene varios comentarios como: Jefe, se le acabaron los datos o qué?; 30,000 chismosos jajajajajajajajaja; Jajajaja jajaja jajajaja a si es o más es lo que estaban esperando Pepe no va a decir nada no es problema de nadie eso se arregla en casa jajaja.

Así fue la conexión de Pepe Aguilar con su público

Lea también: ¡Vendieron la exclusiva! Nodal y Angela Aguilar confirman noviazgo

Video: Primer beso oficial de Christian Nodal y Ángela Aguilar