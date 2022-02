¡El peor rendimiento de los últimos técnicos! Pésimas estadísticas de Reinaldo Rueda

La crisis de Colombia a cargo del entrenador Reinaldo Rueda es evidente, el combinado tricolor perdió sus últimos dos compromisos y se ubicó en la casilla 7ma lejos de los puestos de clasificación.

Desde que el caleño remplazó a Queiroz la tricolor solo ha conseguido 2 victorias en las eliminatorias en los últimos 12 partidos, igualando 7 y cayendo derrotado en 3 ocasiones, un triste rendimiento del 36,1% que lo ubica con las peores estadísticas de los últimos tiempos.

Si sumamos las actuaciones de la tricolor en lo que es su presentación en Copa América y el único amistoso a su cargo, el número se eleva al 41,7% de rendimiento, datos que continuan siendo bastante bajos para el nivel deseado.

Además, Colombia acumula 646 minutos sin conseguir reportarse con el gol.

→ Carlos Queiroz: A cargo de la tricolor, el portugués dirigió 18 partidos donde salió victorioso en 9 encuentros, empató 5 y perdió 4, se marcaron 22 goles bajo su mandato y obtuvo una efectividad del 59.8%.

→ José Nestor Pekerman: El maestro argentino posee un gran rendimiento a lo largo de sus 78 encuentros a cargo del conjunto cafetero, adjudicandose 41 victorias, 20 empates y 17 derrotas. Además de obtener 124 goles a favor y 60 en contra.

"No lo queremos, no encaja" Reinaldo Rueda quería contar con Teófilo pero referentes de la selección Colombia no permitieron su convocatoria https://t.co/eRWd6luuP4

