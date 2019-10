Penúltima jornada de la primera fase se abrirá en Medellín

Minuto30.com- Con el partido entre Atlético Nacional y Envigado FC, pactado para este miércoles a las 6:15 de la tarde, se abrirá la programación de la fecha 19 de la Liga Águila II-2019, que será definitiva para muchos equipos.

El encuentro entre el conjunto ‘Verdolaga’, líder de la tabla de posiciones, con 33 puntos, y el ‘Naranja’, que urge sumar en la tabla del descenso, se cumplirá en el Estadio Atanasio Girardot.

El miércoles también se cumplirá el clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, ambos en la puja por avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Entre tanto, el jueves se cumplirán siete partidos, cuatro de ellos en el mismo horario, debido a que son los que más tienen en juego.

Así pues, de manera simultánea se jugarán a las 3:30 de la tarde los encuentros: La Equidad vs Jaguares FC, Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto vs Rionegro Águilas Doradas y Atlético Huila vs Independiente Medellín.

Programación de la Liga II