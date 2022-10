Pensiones menores de $13 millones no pagarán impuesto

in

Con acento vehemente y exigiendo que los opositores dejen de decir cosas que no son ciertas, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que los pensionados cuya mesada no supere los 13 millones de pesos no pagarán impuestos sobre su asignación de retiro.

En diálogo con los periodistas, el jefe de las finanzas públicas aseguró que esa fue unas de las modificaciones aprobadas durante los debates a la Reforma Tributaria, que ayer pasó en primer debate por las comisiones terceras de Cámara y Senado, después de nueve horas de debate, 14 audiencias públicas y más de 300 horas de trabajo con los ponentes del proyecto, los gremios económicos y las organizaciones sociales.

Ocampo les respondió a quienes han asegurado que la tributaria fue pupitreada en su primer debate, señalando que “esta es la reforma tributaria más consultada de la historia, solo yo le dediqué 250 horas de trabajo, a eso súmele las gestiones que en tal sentido llevaron a cabo los viceministros y demás involucrados en la elaboración y discusión de la misma”.

De la misma manera, frente a los comentarios sobre el pago de impuestos por parte de las iglesias y denominaciones religiosas, el Ministro de Hacienda señaló que estas mantienen el estatus de exentas; sin embargo, aclaró que las actividades complementarias que muchas de ellas desarrollan, sí deberán tributar de acuerdo con su clasificación comercial, es decir, si una iglesia tiene un negocio de cualquier tipo como complemento a su naturaleza deberá pagar.

De otra parte, Ocampo aclaró que la industria de alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas tendrá un período de transición de tres años, para que adapten sus procesos y productos de acuerdo con las mediciones que les generan tributación, al tiempo que aclaró que todos los derivados lácteos se mantienen en la categoría de exentos.

Recordó también qué contrario a lo que se buscaba originalmente por parte del Gobierno en materia de exigir una tributación del 39 por ciento para dividendos y ganancia ocasional, estas tasas se redujeron del cero al 20 por ciento en el primer caso, en tanto se fijó una tarifa plana del 15 por ciento para el segundo.

En materia de vivienda de interés social, el Ministro dijo que se mantienen los beneficios que vienen desde años anteriores y que la sobretasa planteada para el gas, fue eliminada del texto de la reforma aprobada.

El agroturismo y el ecoturismo quedaron exentos de gravamen algunos, especialmente cuando estas actividades se desarrollen en los municipios ubicados en las Zonas PEDETS.