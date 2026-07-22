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    A «el pensionado» lo encontraron muerto y entre sábanas en un «basurero» en el nororiente de Medellín

    En las cámaras del sector, donde funciona una Estación de Metroplus, quedó registrado quiénes y desde dónde sacaron el cuerpo de «el pensionado»

    Publicado por: SoloDuque

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    Lugar en el que fue hallado el cuerpo de "el pensionado". Foto: Cortesía
    A «el pensionado» lo encontraron muerto y entre sábanas en un «basurero» en el nororiente de Medellín

    Resumen: Trabajadores de Emvarias descubrieron el cadáver envuelto en plásticos y cobijas mientras realizaban su ruta de recolección. La víctima sería un antiguo miembro del Ejército que sobrevivió a una mina antipersonal.

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    Minuto30.com .- Lo que parecía ser una jornada rutinaria de recolección de basuras terminó en un escalofriante hallazgo en la intersección de Palacé con Barranquilla. Oculto entre bolsas de plástico, cobijas y una manta, recolectores de basura descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre, lo que desató un inmediato despliegue de las autoridades judiciales en la zona.

    La víctima fue identificada preliminarmente con el alias de ‘El Pensionado’, asiduo visitante del sector y que guardaba un trágico pasado: según los primeros reportes, se trataría de un exintegrante del Ejército Nacional que tiempo atrás había sido víctima de una mina antipersonal mientras prestaba su servicio.

    Crimen y encubrimiento

    Según confirmó el comandane de la Policía Metropolitana, las labores de inteligencia e inspección permitieron establecer rápidamente el origen del homicidio. Los hechos violentos no ocurrieron en el basurero, sino al interior de un inmueble ubicado en el mismo sector, presuntamente frecuentado por consumidores de alucinógenos.

    La reconstrucción preliminar del crimen detalla una secuencia aterradora:

    La riña: ‘El Pensionado’ se encontraba en el lugar cuando, al parecer se enfrascó en un violenta altercado con un hombre, quien sería hijo de la inquilina del inmueble.

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    El homicidio y la fuga: En medio del enfrentamiento, el presunto dealer asesinó a la víctima y emprendió la huida, según testigos, escapando por los techos para evadir a la justicia.

    El traslado del cuerpo: En lo que sería un intento por ocultar el crimen y limpiar el lugar, otros visitantes que frecuentaban la casa envolvieron el cadáver y lo arrastraron hasta la esquina destinada al acopio de basuras, donde finalmente fue hallado.

    Las autoridades competentes han asumido la investigación del caso, y buscan lograr la captura del responsable, quien ya se encontraría plenamente identificado.

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    Lugar en el que fue hallado el cuerpo de «el pensionado». Foto: Cortesía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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