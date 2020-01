“Pensé que iba a ser más bonito volver”, cambió a Millonarios por América y probó el rechazo de los azules

El delantero Juan David Pérez, que hace pocas semanas salió de Millonarios para integrar la plantilla del América ya probó el rechazo de la parcial azul.

Y es que el jugador pensó que encontraría aplausos y no rechiflas en su antigua casa, pero pues no fue así, y la gente se descargó con él.

“Pensé que iba a ser más bonito volver al Campín, pero lastimosamente no fue así. Así es el fútbol, uno se tiene que acostumbrar a todo. Es normal que a uno le griten, no es la primera vez que lo hacen. Me da tristeza porque pensé que había hecho un poco mejor las cosas”, dijo.

En lo deportivo, el encuentro por el torneo ESPN quedó en tablas 1-1.