Resumen: El cuerpo técnico no dejó nada al azar. La sesión inició con dinámicas de grupo para afianzar el compañerismo, seguidas de rápidos circuitos de pases.

«Todos estamos pensando en Suiza»: la Selección Colombia afina su estrategia para los octavos de final

Minuto30.com .- La ilusión mundialista de más de 50 millones de colombianos está a punto de vivir un nuevo capítulo. Con la mente puesta exclusivamente en conseguir el ansiado boleto a los cuartos de final, la Selección Colombia Masculina de Mayores completó con éxito su última sesión de entrenamiento en las instalaciones del Killarney Park.

De esta manera, el combinado nacional cerró su intensa fase de preparación de cara al trascendental choque frente a Suiza, un partido que paralizará al país este martes en el Mundial 2026.

El mensaje de Néstor Lorenzo a la hinchada

Antes de saltar al césped, la jornada estuvo marcada por las declaraciones oficiales. El director técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, lideró la conferencia de prensa de la FIFA, donde analizó las claves estratégicas para superar la férrea defensa del conjunto europeo.

El estratega argentino aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje de tranquilidad y conexión a los aficionados que acompañan al equipo desde cada rincón del planeta:

«Todos estamos pensando en Suiza, creo que la gente está disfrutando cada momento del equipo y del Mundial», expresó Lorenzo, reflejando el excelente ambiente que se vive al interior de la concentración.

Voces desde el vestuario y trabajo táctico de la Sele

La mañana también tuvo como protagonistas a los jugadores Yerry Mina, Jaminton Campaz y Luis Suárez, quienes compartieron con los medios de comunicación sus expectativas, destacando la unión y el gran presente que atraviesa el plantel.

Ya en el terreno de juego, el cuerpo técnico no dejó nada al azar. La sesión inició con dinámicas de grupo para afianzar el compañerismo, seguidas de rápidos circuitos de pases. Finalmente, el equipo se enfocó de lleno en el plan táctico anti-Suiza, cerrando el día con una intensa práctica de fútbol en espacio reducido.

Las coordenadas para no perderse el partido

Para que vayas programando tu jornada y te unas a la fiebre amarilla, aquí te dejamos los datos clave de este imperdible encuentro. El partido entre la Selección Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará este martes, 7 de julio. El balón rodará a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el imponente Estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá.

¡Prepara tu camiseta porque todo está servido para vivir una tarde histórica!