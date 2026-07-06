Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    «Todos estamos pensando en Suiza»: la Selección Colombia afina su estrategia para los octavos de final

    El cuerpo técnico no dejó nada al azar. La sesión inició con dinámicas de grupo para afianzar el compañerismo en la Selección Colombia

    Publicado por: SoloDuque

    «Todos estamos pensando en Suiza»: la Selección Colombia afina su estrategia para los octavos de final

    Resumen: El cuerpo técnico no dejó nada al azar. La sesión inició con dinámicas de grupo para afianzar el compañerismo, seguidas de rápidos circuitos de pases.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La ilusión mundialista de más de 50 millones de colombianos está a punto de vivir un nuevo capítulo. Con la mente puesta exclusivamente en conseguir el ansiado boleto a los cuartos de final, la Selección Colombia Masculina de Mayores completó con éxito su última sesión de entrenamiento en las instalaciones del Killarney Park.

    De esta manera, el combinado nacional cerró su intensa fase de preparación de cara al trascendental choque frente a Suiza, un partido que paralizará al país este martes en el Mundial 2026.

    col suiza entrena8

    Foto: Cortesía

    El mensaje de Néstor Lorenzo a la hinchada

    Antes de saltar al césped, la jornada estuvo marcada por las declaraciones oficiales. El director técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, lideró la conferencia de prensa de la FIFA, donde analizó las claves estratégicas para superar la férrea defensa del conjunto europeo.

    El estratega argentino aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje de tranquilidad y conexión a los aficionados que acompañan al equipo desde cada rincón del planeta:

    «Todos estamos pensando en Suiza, creo que la gente está disfrutando cada momento del equipo y del Mundial», expresó Lorenzo, reflejando el excelente ambiente que se vive al interior de la concentración.

    col suiza entrena7

    Foto: Cortesía

    Voces desde el vestuario y trabajo táctico de la Sele

    La mañana también tuvo como protagonistas a los jugadores Yerry Mina, Jaminton Campaz y Luis Suárez, quienes compartieron con los medios de comunicación sus expectativas, destacando la unión y el gran presente que atraviesa el plantel.

    Ya en el terreno de juego, el cuerpo técnico no dejó nada al azar. La sesión inició con dinámicas de grupo para afianzar el compañerismo, seguidas de rápidos circuitos de pases. Finalmente, el equipo se enfocó de lleno en el plan táctico anti-Suiza, cerrando el día con una intensa práctica de fútbol en espacio reducido.

    Las coordenadas para no perderse el partido

    Para que vayas programando tu jornada y te unas a la fiebre amarilla, aquí te dejamos los datos clave de este imperdible encuentro. El partido entre la Selección Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará este martes, 7 de julio. El balón rodará a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el imponente Estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá.

    ¡Prepara tu camiseta porque todo está servido para vivir una tarde histórica!

    col suiza entrena6

    Foto: Cortesía

    col suiza entrena4

    Foto: Cortesía

    col suiza entrena5

    Foto: Cortesía

    col suiza entrena3

    Foto: Cortesía

    col suiza entrena1

    Captura de video

    col suiza entrena2

    Captura de video

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.