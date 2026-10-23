Penelope Robin estrena ‘Pescadora’: la canción del amor propio que abre su primer EP

Resumen: Penelope Robin estrena 'Pescadora', una canción honesta sobre recuperar el tiempo, la energía y el amor propio tras una ruptura. Compuesta con Nabález y producida por la propia artista en Miami, es el primer adelanto de 'El Chihuahua Siempre Ladra', su EP debut de seis canciones que llega en noviembre y cruza pop, R&B, indie, country, afro house y corridos tumbados.

Penelope Robin estrena hoy «Pescadora», su nuevo sencillo y el primer adelanto de «El Chihuahua Siempre Ladra», el EP debut con el que la artista colombiana, nacida en Miami y radicada en Bogotá, abrirá una nueva etapa creativa en noviembre. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Compuesta por Penelope Robin junto a Nabález y producida por la propia artista en los estudios 5020 de Miami, «Pescadora» se mueve entre el indie pop y elementos eclécticos, y plantea una mirada distinta sobre el final de una relación: no la tristeza de la despedida, sino el despertar que permite recuperar el tiempo, la energía y el amor propio.

Penelope Robin compuso «Pescadora» junto a Nabález y la produjo ella misma en Miami. Foto: cortesía Agencia Noujau

DE QUÉ HABLA «PESCADORA», LO NUEVO DE PENELOPE ROBIN

Según explica la artista en el comunicado de lanzamiento, la canción captura ese instante de claridad que llega después de una relación: cuando el dolor deja de ocuparlo todo y aparece una nueva forma de mirar lo vivido, reconocer lo que se dio y entender lo que se merece.

«Pescadora no es una canción triste, es una canción honesta. Es el momento que ya no estás llorando sino entendiendo. Cuando recuperas tu tiempo, tu energía y tu amor propio sin rencor. Eso es lo que significa esta canción para mí», explicó Penelope Robin sobre el significado del sencillo.

El lanzamiento llega acompañado de una serie de fotografías promocionales en las que la artista juega con el imaginario de la pesca: redes, caña y un concepto visual que refuerza la idea de lanzarse de nuevo al agua, esta vez con las lecciones aprendidas.

Con esa premisa, «Pescadora» se aleja del rencor y de la melancolía típica de las canciones de ruptura y propone, en cambio, un relato de reconstrucción personal, cantado desde la honestidad y no desde la herida.

EL PRIMER ADELANTO DE «EL CHIHUAHUA SIEMPRE LADRA»

«Pescadora» abre la puerta a «El Chihuahua Siempre Ladra», un proyecto de seis canciones compuestas y producidas íntegramente por Penelope Robin y previsto para noviembre. En este EP, la artista reúne las distintas influencias que han acompañado su crecimiento musical: del pop y el R&B al indie, el country, el afro house y los corridos tumbados.

Más que una fusión de sonidos, el proyecto propone un universo musical propio, en el que Penelope Robin explora distintas facetas de su sensibilidad y reafirma su lugar dentro de la escena, atravesando géneros sin quedarse en una sola etiqueta.

«Pescadora» es el primer adelanto de «El Chihuahua Siempre Ladra», el EP debut de Penelope Robin que saldrá en noviembre. Foto: cortesía Agencia Noujau

El EP, producido en su totalidad por ella, cruza el pop latino con corridos tumbados, country western y sonidos brasileños, con samples inspirados en Kanye West y Drake. Se trata de una apuesta ambiciosa para una artista que escribe, produce y dirige su propia música.

¿QUIÉN ES PENELOPE ROBIN?

Penelope Robin es cantante, compositora y productora. Nació en Miami y hoy vive en Bogotá. Firmada por Sony Music US Latin a los 17 años y por Sony Publishing a los 18, acumula más de 300 shows en su trayectoria y ha compartido escenarios con figuras como Phil Collins y Karol G.

Uno de sus momentos más recientes fue su presentación ante más de 15.000 personas en la Plaza de Bolívar durante el Pride 2026 en Bogotá, un show que la consolidó como una de las voces emergentes con mayor proyección de la escena local.

Carátula oficial de «Pescadora», el nuevo sencillo de Penelope Robin. Foto: cortesía Agencia Noujau

Con «Pescadora», Penelope Robin inicia una nueva etapa creativa y presenta una canción que invita a reconocerse, recuperar el propio centro y seguir adelante desde un lugar más honesto. El sencillo ya se puede escuchar en Spotify, Apple Music y YouTube, y su EP «El Chihuahua Siempre Ladra» llegará en noviembre con cinco canciones más de este universo musical que la artista ha construido por cuenta propia.