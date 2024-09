Asunción, 4 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este lunes sobre las negociaciones para un acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea (UE) que ya están mirando "para otro lado", y anticipó que el bloque conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y su país sellará el jueves un tratado con Singapur.

"Estamos mirando para otro lado", respondió el mandatario en una entrevista con el canal GEN, consultado sobre las posibilidades de cerrar o no el acuerdo comercial con la UE.

Peña, quien asumirá el jueves en la cumbre de gobernantes del Mercosur la Presidencia rotatoria de ese mecanismo, se pronunció un día después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, admitiera que esas negociaciones pueden fracasar y que si ello ocurre no será por falta de voluntad de los países suramericanos.

"El presidente Lula, a quien admiro y tuve la oportunidad de estar con él en varias oportunidades a lo largo de estos días (en Dubái), ha hecho un esfuerzo sobrehumano. El problema es que del otro lado, no hay un interés", agregó el líder paraguayo.

A su juicio, ese hecho "lo ha reflejado muy bien el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron", de quien señaló que "a la mañana se reunía con el presidente Lula y en la tarde él salía a decir de que él estaba en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur".

"Así que creo que está todo dicho", sentenció Peña, quien juró el cargo el pasado 15 de agosto.

En ese sentido, mencionó que entre las propuestas de la UE incluidas en la negociación del acuerdo comercial, se llega "al punto de no reconocer a las autoridades de cumplimiento paraguayas".

"Es como decir, nosotros no creemos en lo que hacen los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; entonces, nosotros queremos hacer nuestra propia evaluación. Y nosotros creemos que eso es una pérdida de soberanía, así que es prácticamente inaceptable esa condición", argumentó.

"Yo entiendo -advirtió- que esa es una condición para que no haya acuerdo. O sea, yo te pongo esto, porque yo sé que vos no lo vas a aceptar, entonces esto va a ser visto de una manera, digamos diplomática, de decir 'no estamos llegando a un consenso'".

Por otra parte, señaló que de los acuerdos comerciales que tenía sobre la mesa Mercosur (UE, Emiratos Árabes Unidos y Singapur), "el único que ha avanzado" es con Singapur, cuya negociación estuvo a cargo de Paraguay.

"Y de hecho lo vamos a firmar ya oficialmente el día jueves en la cumbre en Río de Janeiro", agregó sobre la reunión semestral que el Mercosur celebrará desde el miércoles.

De igual forma, el gobernante adelantó que pedirá a sus colegas de Mercosur liderar como presidente pro tempore las conversaciones con los Emiratos Árabes Unidos de cara a un acuerdo comercial y concluirlas "en la brevedad posible".

"He hablado con su alteza Mohamed (bin Zayed Al Nahayan), el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y me he comprometido y él también tiene un firme compromiso de poder avanzar rápidamente y firmar en el próximo semestre un acuerdo", sostuvo Peña, que regresó en la noche del domingo de una gira que lo llevó por Italia y Dubái, donde participó de la cumbre del clima (COP28).

Por: EFE