Peña ratifica que no seguirá la negociación de un acuerdo Mercosur-UE después del 6 de diciembre

Asunción, 25 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ratificó este lunes en Asunción que no impulsará las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) después del 6 de diciembre, cuando su país asuma la presidencia pro tempore del Mercosur.

"Yo he dicho y le he transmitido esto al presidente (de Brasil, Luiz Inácio) Lula (da Silva) que cierre la negociación, porque si él no cierra, yo no voy a continuar en el próximo semestre", afirmó Peña en una conferencia de prensa desde la residencia presidencial paraguaya.

Peña explicó que el 6 de diciembre tendrá lugar la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), el mecanismo conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En esa fecha, Brasilia traspasará la presidencia pro tempore a Asunción.

"Yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones del mundo que yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo muy rápidamente", avisó el líder paraguayo.

Por: EFE