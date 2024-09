Asunción, 4 dic (EFE).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguró este lunes que ha pedido "no descansar" hasta encontrar al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, si es que se confirma que permanece en el país.

"Mi pedido es no descansar hasta encontrarlo, si está en suelo paraguayo. Así como Marset, cualquier otro delincuente tiene que ser perseguido y las fuerzas de seguridad tienen que estar atrás de esto", declaró el gobernante, en una entrevista con el canal GEN.

Peña fue consultado sobre el caso de Marset, quien está prófugo de las autoridades de Bolivia y Paraguay, y se presume se refugió en el país después de huir de territorio boliviano.

Confirmó que permanece en contacto por este caso con su ministro del Interior, Enrique Riera.

En ese sentido, el mandatario advirtió que si encuentran "alguna autoridad que ha sido desleal con su cargo, con su responsabilidad", se tomarán "las acciones pertinentes".

En un mensaje de audio enviado al programa uruguayo ‘Santo y Seña’, Marset dijo que no va a entregarse "nunca" y que no se siente "acorralado" a lo que "se ríe" de las autoridades, en una declaración en la que ironiza sobre pedir "permiso" para volar sus helicópteros en Paraguay.

Marset concedió también declaraciones para televisión desde la clandestinidad a ese espacio.

La periodista a cargo de la entrevista, según reveló el programa, viajó a Paraguay como parte de su presunto recorrido hasta encontrarse con el presunto narco.

"Más allá de la espectacularidad de que se quiere dar de una entrevista y el trabajo de la prensa, el cual a mí no me compete cuestionar ni opinar, pero sí desde el punto de vista desde la seguridad, desde la persecución de los delitos, vamos a trabajar incansablemente. No vamos a detenernos hasta encontrarle, si se encontrase en suelo paraguayo", subrayó Peña.

El caso de Marset ha levantado polémica en Paraguay a raíz del traslado de la reportera, pero también después de conocerse que las notificaciones rojas contra la esposa de este ciudadano uruguayo, Gianina García Troche, y un sujeto que las autoridades han vinculado con la pareja, fueron levantadas desde la oficina de Interpol en Asunción.

Por ese hecho, fue allanada en dos ocasiones la sede de Interpol en Paraguay y detenidos tres funcionarios locales, actualmente bajo investigación.

Por: EFE