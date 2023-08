Película: «Michael Oher nos extorsionó por publicar su historia» Familia Tuohy

in

La película de «Un Sueño Posible» no termina ahora afirman que Michael Oher, chantajeo a su familia adoptiva antes de publicar su demanda.

Siempre las historias tienen dos lados y ahora el abogado que representa a Leigh Anne Tuohy y Sean Tuohy, «padres representados en la película Blind Side por Sandra Bullock» afirman que Michael Oher, intentó «extorsionar» a la pareja por $ 15 millones antes de presentar la petición de demanda alegando que la pareja mintió sobre adoptarlo mientras ganaba millones con su nombre». Y es que lo representado en el filme fue muy diciente porque la familia Tuohy «abrió su hogar al Oher, le ofreció estructura, apoyo y, sobre todo, amor incondicional». dijo el abogado que representa a la familia Martin Singer, quien le dijo a la Revista People que le gente debe saberlo. Michael, «los amenazó, incluso diciendo que plantaría una historia negativa sobre ellos en la prensa a menos que le pagaran y así dejar todo traquilo sin problemas». Pues si se analiza, él vivió feliz y fue apoyado a lograr sus sueños, obteniendo contratos hasta después de su mayoría de edad pero dejando claro que los Touhy, si le entregaron de forma equitativa «regalías y ganancias en partes iguales como lo acordaron de lo obtenido por Un Sueño Posible» por eso los abogados complementarion que «lamentablemente, Oher finalmente encontró un facilitador legal dispuesto para presentar «una demanda ridícula como un intento cínico de llamar la atención en medio de su última gira de libros«. Un hecho que varios periodistas analizaron que «si estas devastado, no sales con una sonrisa en TV o redes hablando de la hermosa vida que has vivido» y más que se debe a que si recibió amor. Además si el quería privacidad y pidió respeto a los medios porque se filtró la demanda. Se recuerda que en su comunicado dijo: «Estoy desanimado por la revelación compartida en la demanda de hoy. Esta es una situación difícil para mi familia y para mí. Quiero pedirles a todos que respeten nuestra privacidad en este momento. Por ahora, dejaré que la demanda hable por sí misma y no ofreceré más comentarios» Michael Oher.

MOMENTO EN QUE SE CUMPLE UN SUEÑO POSIBLE / VOZ DE AMÉRICA /ARCHIVO



El Dato: Periodistas deportivos que le siguen los pasos al Michael, asegurán que él posee un patrimonio que puede superar los $25 millones de dólares por sus ganancias de contratos deportivos con los Baltimore Ravens Tennessee Titans, Carolina Panthers y haber ganado el Superbowl en una ocasión. Este es otro lado de la moneda que ahora deben decidir en los Tribunales y juzgar a la familia aclarando si su «tutela era de cuidado y cuando el la firmó y en ningún momento se habló de adopción» como se dijo en la película simplemente eran de tutores y adultos responsables para velar por él». La película obtuvo ganancias por más de $300 millones de dólares y existen documentos que certifican que todos recibieron equitativamente los honorarios por los derechos de la historia.

