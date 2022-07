Plan para el fin de semana: Se estrenó la película de terror «El Teléfono Negro»

in

El director Scott Derrickson regresa a sus raíces del terror y se asocia nuevamente con la marca más importante del género, Blumhouse, con una nueva entrega de thriller de terror, «El Teléfono Negro».

Finney Shaw, un tímido, pero inteligente niño de 13 años es secuestrado por un sádico asesino y atrapado en un aterrador, oscuro y aislado sótano, donde los gritos son de poca utilidad. Cuando un teléfono negro desconectado en la pared comienza a sonar, Finney descubre que puede escuchar a los espíritus de las víctimas anteriores del asesino.

Los espíritus en el teléfono están decididos a asegurarse de que lo que les pasó a ellos no le pase a Finney.

Protagonizada por el cuatro veces nominado al Oscar® Ethan Hawke en el papel más aterrador de su carrera y presentando a Mason Thames en su primer papel cinematográfico, El Teléfono Negro está producido, dirigido y coescrito por Scott Derrickson, el guionista y director de Siniestro. El exorcismo de Emily Rose y Doctor Strange: Hechicero Supremo de Marvel.

El guion de la película está a cargo de Derrickson & C. Robert Cargill (Doctor Strange: Hechicero Supremo, de la franquicia Siniestro), basado en el premiado cuento corto de Joe Hill de su bestseller del New York Times 20th Century Ghosts. La película está producida por Derrickson & Cargill’s Crooked Highway y presentada por Universal y Blumhouse. Jason Blum, Scott Derrickson y C. Robert Cargill son los productores de la película, que cuenta con la producción ejecutiva de Ryan Turek y Christopher H. Warner.

