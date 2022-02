Lanzan el tráiler de la película de Buzz Lightyear y ya tiene fecha de estreno

Disney Pixar reveló el tráiler oficial de ‘Lightyear’, la película basada en la historia detrás de Buzz Lightyear, la figura de acción que apareció en Toy Story y acompañó las aventuras de Woody.

El primer adelanto de Lightyear lo conocimos en octubre del 2021, también supimos que Chris Evans sería la voz detrás de Buzz. Ahora, Pixar ha revelado el tráiler oficial y la fecha de estreno.

Las expectativas aumentaron y ahora con este nuevo adelanto podemos conocer un poco más de Buzz y sus aventuras. La película se podrá ver en cines el próximo 17 de junio de este año.

Every hero has a beginning. 👨‍🚀 Go on an intergalactic adventure with Disney and Pixar’s #Lightyear this June 17, 2022. 🌌 💫 pic.twitter.com/l43GJOBsIi

— Pixar (@Pixar) February 8, 2022