Resumen: La Policía Metropolitana de Londres hizo presencia inmediata en el lugar de los hechos y logró la captura de Gabrielle Carrington

¡Pelearon por «hombres»! Influencer RielleUK atropelló y «casi mata» a la modelo Klaudiaglam y en video quedó

Una fuerte discusión entre dos reconocidas figuras de las redes sociales terminó en un sangriento intento de homicidio la madrugada de este domingo, 19 de abril, en las calles de Londres. La modelo e influencer polaca Klaudia Zakrzewska, reconocida en internet como Klaudiaglam, lucha por su vida tras ser embestida intencionalmente por un vehículo conducido por su colega, la estilista británica Gabrielle Carrington, conocida como RielleUK.

Un ataque impulsado por los celos

De acuerdo con los reportes de las autoridades y múltiples videos virales grabados por testigos, el altercado se originó a las afueras del exclusivo club nocturno Inca, ubicado en Argyll Street, en el concurrido sector del Soho. Al parecer, la violenta disputa verbal y física estuvo motivada por aparentes celos relacionados con un hombre.

La situación escaló a su punto más oscuro cuando Carrington, de 29 años, subió a su automóvil Mercedes Benz, aceleró y arrolló deliberadamente a Zakrzewska y a un grupo de peatones que se encontraban en el lugar.

El saldo del violento atropello

El brutal impacto dejó consecuencias devastadoras para varias personas en la escena:

Klaudia Zakrzewska: La modelo polaca de unos 30 años, quien cuenta con más de 258 mil seguidores en su cuenta de Instagram, sufrió el impacto directo. Quedó en estado crítico y actualmente permanece hospitalizada luchando por su vida.

Un hombre de 50 años: Resultó gravemente herido tras ser arrollado. Según los reportes médicos, sufrió lesiones severas que “le cambiarán la vida”.

Una mujer adicional: Resultó con heridas leves durante el caos del momento.

Captura y graves cargos criminales

La Policía Metropolitana de Londres hizo presencia inmediata en el lugar de los hechos y logró la captura de Gabrielle Carrington. La influencer británica permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación y enfrenta una pesada lista de cargos ante la justicia, que incluyen:

Intento de asesinato.

Lesiones personales graves.

Conducción peligrosa.

Posible conducción bajo los efectos del alcohol.

El perturbador incidente ha conmocionado a la comunidad digital europea y a los residentes de Londres, mientras las autoridades continúan recolectando testimonios y analizando el material de las cámaras de seguridad para judicializar este violento acto de intolerancia.