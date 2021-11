Peleador pierde un testículo tras un rodillazo en un entrenamiento

Christian Lohsen, peleador de las Artes Marciales Mixtas (MMA), reveló a través de su cuenta de Instagram que desafortunadamente perdió el testículos izquierdo tras recibir un fuerte golpe durante un entrenamiento.

«En un accidente de entrenamiento me rompieron el testículo izquierdo por un rodillazo que llevó a que me lo extirparan quirúrgicamente (…) Gracias a todos anoche que me ayudaron a llegar al hospital. Estoy bien descansando en casa, la cirugía salió bien», detalló el deportista en redes sociales.

Cabe mencionar que dicha situación no le afectaría en su capacidad para reproducir testosterona o para tener hijos.

«El doctor dijo que no perderé testosterona ni la capacidad de tener hijos por esto. Si pierdo el otro (testículo), sin embargo, es una historia diferente, así que de ahora en adelante si me golpeas en mi último testículo no seremos amigos», aseguró el luchador.

