Video. “A mi me respetas” pelea entre Zulma Rey y Martha Isabel Bolaños en MasterChef Celebrity

La cocina de Masterchef se calentó luego de la presión que se vivió entre algunos equipos. Pese a que el reto consistía en cocinar con los concursantes que más se llevan bien.

El reto consistía en realizar tres platos con harina: alfajores, cupcakes y churros. Sin embargo, sólo tenían 60 minutos para completar el reto, lo que generó estrés.

Conforme iba pasando el tiempo, comenzaron los roces entre Zulma y Martha Isabel Bolaños.

Cuando Zulma preparaba la mezcla, la actriz soltó “Estamos haciendo algo y empiezas a echar mala energía”, a lo que Martha le contestó: “¿Quién está echando mala energía?, yo no dije que así no era. Con ella es muy difícil”.

Pese a que siguieron cocinando, Bolaños derramó el vaso de agua cuando comentó: “Esa no es la actitud” hacia Rey.

La discusión siguió cuando los alfajores no crecían. Por lo que los sacaron del horno, y Bolaños terminó dañando algunos de ellos. A lo que Rey le recriminó: “La masa está mal. Yo no me lo tire”. No aguantando más, Bolaños le respondió: “A mí me respetas”, soltó molesta.

Pero está ahí no llegó el momento de tensión, ya que Bolaños estaba tan estresada que cuando la presentadora Claudia Bahamón la llamó, la actriz le respondió mal “¿Ah?”, lo que generó desconcierto en Bahamón.

Gracias esto, Bahamón no tardó en volverse tendencia en Twitter con varios memes:

