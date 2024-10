La Crítica del representante Agmeth escaf al Gobierno por pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, desencadenó en una pelea entre el congresista, Gustavo Bolívar y la exdirectora del DPS Cielo Rusinque.

Todo inició con el trino de escaf, en el que escribió: “Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, @petrogustavo. Así no es”.

Ante lo que el exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, respondió sin más: “Cría cuervos y te sacarán los ojos.

Ya te estabas demorando @GustavoBolivar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con @petrogustavo ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he… https://t.co/p0BDHONc7o — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 4, 2024

Este escueto comentario, no cayó bien en el congresista, quien comentó: “Ya te estabas demorando @GustavoBolivar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con @petrogustavo ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme.

Pero que te quede claro algo: siempre defenderé a Barranquilla. Te guste o no, me da igual, mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar, cualquier otra cosa es inaceptable”.

¿Qué posición tomó Cielo Rusinque?

Fue en este momento en que intervino Cielo Rusinque, contra la posición del congresista barranquillero: “Agmeth, no crees que tu mensaje fue errado y que mantenerte en el argumento de que ‘tú si’ piensas en Barranquilla como si seguramente el gobierno o el Presidente no, es por lo menos inconsecuente con la realidad? Me parecen lamentables los enfrentamientos entre quienes le apostamos a un mismo proyecto, pero en esta oportunidad hasta Alejandro Char que es de otra orilla, fue más responsable con sus afirmaciones. La lealtad no consiste en aplaudir todo por supuesto, pero unirse a los reclamos públicos al gobierno implicaría creo yo informarse al menos mejor o como mínimo a la hora de juzgar tener algo de ponderación. Así no es, como tú dices, así no es”.

Escaf no se quedó callado y respondió a la exdirectora del DPS: “Mi mensaje no fue errado, lo errado fue haber incumplido un compromiso contractual. Tú, que eres abogada, sabes lo que eso implica y lo grave que es. Con esto no solo pierde Barranquilla, también Colombia. Y toca es corregir el error, no negar que lo cometimos”.

Además añadió que aunque Bolívar sea amigo de Rusinque y ella lo defienda, él está cansado porque se ha portado “fatal” y no tiene por qué aguantarlo.

Recordemos que el miércoles tres de enero, el Comité Olímpico Colombiano fue notificado de la no realización de los juegos en Barranquilla, y ante esto el Gobierno aseguró que existía un acuerdo con Panam Sport para realizar el pago de 8 millones de dólares en enero, pero este acuerdo no se respetó.

