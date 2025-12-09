Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Pelea en discoteca de La Estrella terminó con la muerte de un joven de 27 años: Buscan al asesino

Minuto30.com .- Un hombre de 27 años fue asesinado en las últimas horas en el municipio de La Estrella, en el sector de la vereda La Tablaza, en el barrio Altos de la Cruz.

El crimen se habría originado, al parecer, por una riña que involucró al cabecilla de un combo delincuencial que mantiene azotado al sector.

Según la información extraoficial, la víctima se encontraba departiendo en una fiesta cuando un sujeto, presuntamente el líder del grupo criminal, llegó al lugar y se inició una fuerte discusión entre ambos.

La confrontación escaló rápidamente y culminó con el asesinato del joven, tras ser atacado a bala. La víctima fue auxiliado y trasladado al hospital del municipio de Caldas (Antioquia), donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Las autoridades se encuentran investigando el hecho para esclarecer los detalles de la riña e identificar plenamente al responsable de este homicidio en el sur del Valle de Aburrá.

